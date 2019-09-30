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Шестой фестиваль средневековой музыки Musica Mensurata состоится в столичном соборе Петра и Павла. Мероприятие будет проходить с 6 по 13 октября.

Посетителям предложат послушать редкие исторические инструменты, среди которых цитоль, поперечные флейты и виела, а также песни на старинных языках — от средневековой латыни до средневерхненемецкого. Произведения XI–XIV веков исполнят самые...