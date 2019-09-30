Популярный американский продюсер и автор песен Майкл Джеймс Райан, известный как Busbee, скончался от рака мозга. Ему было 43 года.
У Busbee была диагностировала глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга. Мужчина всё лето проходил лечение, однако оно оказалось безуспешным, передаёт Variety.
Сегодня мы потеряли Busbee — дорогого друга, делового партнера по компании Altadena и одного из лучших и самых ярких творческих умов в музыкальной индустрии, — говорится в сообщении компании Warner Records, сотрудничающей с лейблом Busbee Altadena.
Райан сотрудничал с Pink, Шакирой, Тони Брэкстоном, Китом Урбанон и Гвен Стефани.
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