Apple Music создал плейлист с песнями независимых исполнителей

https://static.news.ru/photo/88a0b774-c02b-11ea-bda2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Apple Music создал плейлист, в котором содержатся песни артистов, самостоятельно выпускающих музыку. Коллекцию композиций назвали Indiy.

Подборка, в которую добавлены 50 треков, постоянно обновляется. В неё входят песни разных стилей современной поп-музыки — от инди-попа до R’n’B.

Цель плейлиста — продвигать малоизвестных артистов, не имеющих поддержки крупных лейблов, отмечает сервис.

В марте Apple Music представил новый еженедельный персональный плейлист. В американской версии он называется Get Up! Mix («Поднимись! Микс»), писал NEWS.ru.