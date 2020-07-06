Apple Music создал плейлист с песнями независимых исполнителей

Стриминговый сервис Apple Music создал плейлист, в котором содержатся песни артистов, самостоятельно выпускающих музыку. Коллекцию композиций назвали Indiy.
Подборка, в которую добавлены 50 треков, постоянно обновляется. В неё входят песни разных стилей современной поп-музыки — от инди-попа до R’n’B.
Цель плейлиста — продвигать малоизвестных артистов, не имеющих поддержки крупных лейблов, отмечает сервис.
В марте Apple Music представил новый еженедельный персональный плейлист. В американской версии он называется Get Up! Mix («Поднимись! Микс»), писал NEWS.ru.
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