Александр Скляр объяснил, чем русский рок обязан Тропилло Александр Скляр: Тропилло умел создавать легенды российского рока

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Александр Скляр

Первый музыкальный продюсер СССР Андрей Тропилло связан с историей русского рока как никто другой, его смерть стала печальной для страны новостью, так основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр прокомментировал NEWS.ru кончину звукорежиссера. Он напомнил, что на студии у режиссера было записано множество альбомов легендарных российских рок-групп. Скляр также выразил благодарность Тропилло за все, что он сделал для русского рока.

Студия Андрея Тропилло стала абсолютно легендарной. В его студии было выпущено огромное количество альбомов различных легендарных артистов. Очень печальная новость. Светлая память Андрею, и огромное ему спасибо, — сказал собеседник.

Тропилло скончался 28 апреля в своей квартире в Финляндии на 74-м году жизни. Точная причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза. В его неофициальной студии «АнТроп» родились альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», группы «Зоопарк» и многих других. В 90-е годы Тропилло наладил выпуск аудиокассет и построил завод по производству компакт-дисков.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России и дрессировщика Андрея Клыкова. Он умер на 58-м году жизни. Широкую популярность он обрел благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей». О причинах смерти артиста не сообщается.