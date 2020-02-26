Поп-певец и бывший участник шоу «Голос» Александр Панайотов победил в национальном отборе на вокальный конкурс «Евровидение», который пройдёт в голландском Роттердаме.
Известно, что непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер артиста — Григорий Лепс. Его Панайотов даже называет своим музыкальным отцом, —
пишетStarHit.
По информации издания, Панайотов пытался попасть на конкурс с 2005 года, а в 2008-м уступил лишь несколько баллов Диме Билану — будущему победителю Евровидения. Сейчас певцу 35 лет.
Как писал NEWS.ru, представить Россию могли певица ZIVERT, рейв-группа Little Big или Полина Гагарина. Ещё в начале февраля композитор Игорь Крутой оценил шансы Панайотова как 90-процентные.
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