https://static.news.ru/photo/3fb832bc-58d9-11ea-844b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Поп-певец и бывший участник шоу «Голос» Александр Панайотов победил в национальном отборе на вокальный конкурс «Евровидение», который пройдёт в голландском Роттердаме.

Известно, что непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер артиста — Григорий Лепс. Его Панайотов даже называет своим музыкальным отцом, — пишет StarHit.

По информации издания, Панайотов пытался попасть на конкурс с 2005 года, а в 2008-м уступил лишь несколько баллов Диме Билану — будущему победителю Евровидения. Сейчас певцу 35 лет.

Как писал NEWS.ru, представить Россию могли певица ZIVERT, рейв-группа Little Big или Полина Гагарина. Ещё в начале февраля композитор Игорь Крутой оценил шансы Панайотова как 90-процентные.