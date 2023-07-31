Зоолог оценил возможность нашествия больших пауков в Москве Зоолог Гомыранов назвал маловероятным нашествие больших пауков в Москве

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Нашествие больших пауков, которых заметили на Бережковской набережной, в столице маловероятно, заявил сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов. Зоолог рассказал «Москве 24», что опасаться роста численности членистоногих не следует: их количество редко превышает число других насекомых, которыми они питаются.

Такие пауки могут быть, например, около Нескучного сада, на каких-то набережных, где рядом есть леса, какие-то природные ландшафты. <...> Это крупные хищники, и их численность редко становится выше численности тех, кем они питаются, то есть других насекомых, — успокоил москвичей эксперт.

По словам зоолога, большие пауки являются одним из видов крестовиков. Это семейство распространено по европейской части России. Они способны строить прочные паутины с красивым симметричным рисунком. При этом для человека данные пауки не представляют особой опасности из-за слабого яда. Кроме того, эти членистоногие малоактивны и не будут нападать первыми. Они могут укусить только в том случае, если почувствуют угрозу, предупредил Гомыранов.

Эколог Анатолий Баташов ранее сообщил о возможном нашествии жуков-лубоедов в Подмосковье. По его словам, эти насекомые представляют угрозу для сосновых лесов. Он пояснил, что появление жуков связано с комфортными погодными условиями для их размножения.