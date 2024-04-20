Жительница Подмосковья обвинила полицейских в издевательствах

Жительница Московской области обвинила в издевательствах сотрудников полиции, которые должны были принять у нее заявление об исчезновении человека, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам женщины, в одном из отделов города Мытищи правоохранители держали ее в камере в течение двух часов, оскорбляли, угрожали и заставили отказаться от розыска пропавшего друга.

Как утверждает женщина, следователь потребовал подписать несколько документов, в частности административный протокол о том, что полицейские обвинили ее в оскорблениях и из-за этого посадили в камеру. Жительница Подмосковья зафиксировала синяки от наручников в травмпункте и обратилась в Следственный комитет. Она требует проверить действия силовиков и привлечь их к ответственности за превышение должностных полномочий.

Ранее в Санкт-Петербурге служащий в армии мужчина попал в больницу с разбитым лицом и сказал врачам, что его побили двое знакомых из военной полиции. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом скуловой кости. Сотрудники воинской части района Каменка, в свою очередь, сообщили, что мужчина получил травму пьяным, когда убегал по территории КПП.