Женщина из Подмосковья сделала приезжих из Белоруссии своими рабами Baza: в Балашихе вызволили попавших в рабство приезжих граждан Белоруссии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волонтеры и полиция спасли из рабства приехавших на заработки граждан Белоруссии, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. Там уточняется, что жительница Подмосковья обещала приезжим помощь с жильем и работой, но по приезду отбирала у них паспорта и заставляла просить милостыню на улице.

Ежедневно их отвозили к разным точкам, где они позднего вечера стояли с табличками с жалостливыми надписями. При этом все собранные деньги отбирали «смотрящие» под угрозой избиения. Говорится, что в квартире женщины проживали по пять-шесть «рабов» одновременно.

Вызволить приезжих удалось благодаря случайности. Прохожая обратила внимание на мужчину, который просил милостыню, заподозрила неладное и обратилась к волонтерам. Вместе с полицейскими они прибыли в квартиру, где держали белорусов. Женщина, которая хранила отобранные паспорта, пыталась заверить, что ни в чем не виновата, однако на нее уже написали заявление.

Ранее в Ростовской области нашли пенсионера-инвалида из города Шахты спустя полгода, которые он провел в рабстве в 70 километрах от дома. Мужчину увезли на заработки, пообещав больших денег, но по факту он трудился за еду и 100 рублей в сутки. Родственница пострадавшего объяснила, что в свои 53 года мужчина воспринимает окружающий мир как ребенок и плохо разговаривает, поэтому обмануть его было легко. Похитители его не били, но заставляли много работать, отметила она.