«Заяц» из Средней Азии ударил в нос контролера московского метро MK.RU: мигрант-безбилетник напал на контролера в московском метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мигрант напал на контролера в вестибюле станции метро «Комсомольская» на входе Ярославского вокзала, сообщает MK.RU. По данным издания, конфликт случился из-за того, что нападавший вместе с приятелями пытались пройти гуськом через турникет.

По данным «МК», безбилетниками оказались пятеро выходцев из Средней Азии в возрасте 25–27 лет. Молодые люди хотели бесплатно воспользоваться метро, но им преградила путь контролер. Она потребовала от мигрантов предоставить ей документы, но получила от одного из них удар в нос. После этого вся компания пыталась скрыться с места происшествия.

Сцена привлекла внимание пассажиров. Неравнодушные горожане перехватили нарушителей и передали их сотрудникам полиции. В настоящее время мигранты задержаны, а полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев в письме к главе МВД Владимиру Колокольцеву предложил устроить тотальную проверку документов мигрантов. Парламентарий считает, что у иностранцев надо проверять разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также наличие трудового патента.

До этого стало известно, что в Нижнем Новгороде суд решил оштрафовать и выдворить из России семью мигрантов после того, как их сыновья стали участниками конфликта в местной школе. Семья 41-летнего азербайджанца Анара Бахышова попала в поле зрения правоохранителей после того, как по соцсетям разошлось видео, на котором один из сыновей мужчины издевался и бил другого ученика в школьном коридоре.