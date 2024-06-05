«Заполняли какие-то бумажки»: жертва кислотного маньяка о помощи медиков Жертва кислотного маньяка: после нападения медики долго не оказывали мне помощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертва подмосковного кислотного маньяка Анастасия пожаловалась в интервью блогеру Веронике Косаткиной, что медики очень долго не оказывали ей помощь. В апреле в подмосковном Щелково 31-летний Андрей Сулейманов выплеснул Анастасии в лицо кислоту. Девушка рассказала, что скорую она ожидала примерно 20 минут. Затем до стационара они добирались примерно столько же, а затем долго заполняли документы. При этом врачи за это время только сделали ей укол обезболивающего.

Наверное, дети Деда Мороза так не ждут, как я ждала скорую помощь. Думала, люди в белых халатах приедут и сделают, что надо. Ничего подобного. Начали спрашивать: «Ой, а что это?» Пока мы ехали в больницу, это еще минут 20–30. <...> В больнице мы долго заполняли какие-то бумажки, время шло-шло-шло, — рассказала Анастасия.

Кроме того, девушку отказывались госпитализировать в отделение травматологии и пояснили, что следы от ожогов скоро сойдут сами. Основательно за девушку взялись только на следующее утро в другой больнице. Женщине выдали направление на госпитализацию в офтальмологическое отделение. Ожоговые раны на лице пострадавшей самостоятельно зажить уже не могли. Врачам пришлось пересаживать кожу с других участков тела.

Сообщалось, что кислотный маньяк, обливший химикатами двух девушек в Монино, не был знаком со своими жертвами. Мужчина во время допроса «нес полную околесицу» и утверждал, что кто-то его преследовал. Задержанный работал ведущим инженером оптико-электронных приборов на одном из крупных столичных заводов. Химикаты, которыми он обливал девушек, мужчина выносил с предприятия.