Задержан мужчина, угрожавший спрыгнуть с ребенком с многоэтажки в Москве

В Москве задержан мужчина, который забаррикадировался с восьмилетним ребенком в квартире на улице Старый Гай, сообщает агентство «Москва». Как рассказали изданию местные жители, сам злоумышленник не живет в этом доме, а борется с сестрой за квадратные метры после смерти их матери.

По словам соседей, мужчина периодически приезжает и устраивает дебоши. У него восемь детей, иногда он берет одного из них с собой, чтобы «прикрываться» во время стычек, зачинщиком которых и является.

Ранее СМИ писали, что в московском районе Вешняки мужчина с восьмилетним ребенком угрожает покончить с собой. Москвич забаррикадировался в комнате и стоит на подоконнике. Инцидент произошел в квартире дома на улице Старый Гай. По словам очевидцев, мужчина находится в неадекватном состоянии.

Ранее житель села Осиново в Республике Татарстан решил заступиться за сына на детской площадке и лично продемонстрировал, как нужно отвечать обидчикам. В опубликованном в Сети ролике видно, как мужчина держит подростка за шею. Сперва он говорил сыну ударить обидчика, однако мальчик не стал применять насилие. Тогда разъяренный отец схватил подростка обеими руками и начал агрессивно его трясти.