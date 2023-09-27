Забытый на зарядке телефон стал причиной пожара в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские пожарные ликвидировали возгорание на седьмом этаже жилого дома, расположенного на Ферганской улице, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, причиной пожара стал смартфон, стоявший на зарядке. Аккумулятор устройства перегрелся и взорвался. Отмечается, что в момент пожара жителей квартиры не было дома. В результате происшествия погибла кошка.

Пожар в Выхино-Жулебино произошел в минувший вторник, 26 сентября. Как утверждают источники канала, жители квартиры на седьмом этаже забыли смартфон на зарядке и ушли на работу. Впоследствии он загорелся из-за перегрева аккумулятора. Соседи почувствовали запах гари и вызвали экстренные службы. Тушением пожара занимались четыре пожарных расчета, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Отмечается, что в результате пожара полностью выгорела одна комната, также огнем повредило прихожую. Из людей никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, в Уфе загорелось здание хлебокомбината, расположенное на улице Элеваторной. По данным пресс-службы ГУ МЧС Башкортостана, при пожаре пострадал один человек. Площадь возгорания, возникшего на техническом этаже, составила 60 квадратных метров. К его тушению были привлечены 32 человека и 15 единиц спецтехники.