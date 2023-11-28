Юрист объяснил, почему полицейские задержали москвичек за съемку с икрой Юрист Хаминский: задержавшие москвичек с икрой полицейские перестраховались

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

История с задержанием девушек, которые решили устроить на Красной площади фотосессию в русском стиле с баранками и бутербродами с икрой, вызывает сожаление, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра правопорядка города Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский. По его словам, москвички не нарушали закон, но главная площадь столицы зачастую становится местом проведения разных провокационных акций и перформансов, поэтому полиция должна была реагировать.

Начнем с того, что в Москве не требуется брать разрешения для проведение частных фото- и видеосъемок. Конечно, бывают исключения, но они касаются тех случаев, когда организация самого процесса может затронуть движение автотранспорта или создать помехи для пешеходов. Нужно отметить, что действия девушек никаких подобных проблем не вызывали. Однако не стоит забывать, что центр столицы, особенно Красная площадь, зачастую становится местом проведения разного рода провокационных акций и перформансов. Безусловно, такие проявления могут быть расценены как проведение несанкционированного мероприятия или даже мелкое хулиганство, — объяснил Хаминский.

Юрист добавил, что сегодня в Кремле проходил Всемирный русский народный собор, поэтому сотрудникам правоохранительных органов дали особые указания для обеспечения общественного порядка. При этом, как подчеркнул Хаминский, полицейские должны были сразу установить, что за фотосессией не стоит никакого иного умысла.

Скорее всего, они [полицейские] просто перестраховались, чтобы в случае чего не получить нагоняй от начальства. А в результате получилась вот такая некрасивая история, — заключил юрист.

Девушек задержали 28 ноября у стен Кремля за подозрения в проведении незаконной акции. Как рассказала одна из задержанных, их отвезли в отделение полиции и отпустили спустя 2,5 часа после того, как они написали объяснительные.