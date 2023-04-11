«Ясно и безоблачно»: синоптик порадовал россиян хорошим прогнозом на Пасху Синоптик Шувалов: на Пасху москвичей ожидает солнечная погода до +12 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу

В пасхальное воскресенье, 16 апреля, москвичей ожидает теплая и солнечная погода, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура днем составит +12 градусов, однако ночью стоит утеплиться.

Будет ясный и безоблачный день, с очень слабым северо-восточным ветром. Температура утром составит один — три градуса тепла, а днем поднимется до +12. Давление повышенное — 755 мм р/с. Пасхальная ночь будет прохладной, температура поднимется немного выше нуля, так что стоит утеплиться, — рассказал Шувалов.

Он добавил, что на этой неделе пятница и суббота будут самыми холодными, до восьми градусов тепла, но после начнется повышение температуры.

7 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до 16–18 градусов тепла. Он отметил, что такая погода соответствует майским нормам.

До этого Вильфанд рассказывал, что в начале апреля погода в Москве будет не теплой, но достаточно комфортной. По его словам, дневная температура будет держаться на отметке от семи до девяти градусов, а ночная — от трех до восьми градусов тепла. Он добавил, что бурного тепла ждать не стоит, однако значения в 9–10 градусов являются уже комфортной погодой.