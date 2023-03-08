Взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы Взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы, один человек пострадал

Фото: Прокуратура Москвы

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв, в результате пострадал один человек. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили NEWS.ru, что в доме по адресу Липецкая улица, 14, корпус 1 взорвался аэрозольный баллончик бытовой химии. Возгорания не произошло.

8 марта 2023 года в 19:47 в оперативную дежурную смену <...> поступило сообщение о происшествии по адресу: Липецкая улица, дом 14, корпус 1. По прибытии пожарных признаков загорания не обнаружено, аварийно-спасательные работы не проводились. По предварительной информации, произошел хлопок от аэрозольного баллончика мелкой бытовой химии. По газовой сети повреждений и нарушений нет. Пострадал один человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Столичная прокуратура уточнила, что взрыв произошел в ванной комнате одной из квартир. Нагатинский межрайонный прокурор взял на контроль установление всех обстоятельств ЧП.

По сообщению АО «Мосгаз» газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет, — говорится в заявлении прокуратуры.

По данным Telegram-канала SHOT, при взрыве на первом этаже здания вылетели стекла. Опубликовано видео с места происшествия.

Конструкции здания не повреждены. Пострадавшего осматривают врачи.

Согласно данным Telegram-канала «112», стекла выбило также и на втором этаже. Одного пострадавшего госпитализировали с ожогами конечностей.

Ранее в Подмосковье произошел взрыв в цеху коксогазового завода в Видном. В МЧС сообщали, что на предприятии вспыхнул пожар, огонь распространился на площади 200 квадратных метров, загорелась насосная колонна с бензолом. Обошлось без пострадавших.