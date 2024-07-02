Взрыв прогремел в московском автобусе «Осторожно, Москва»: на севере столицы в автобусе взорвался газовый баллон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на крыше автобуса взорвался газовый баллон, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что инцидент произошел в Дмитровском районе рядом с остановкой в Ижорском проезде, на место прибыли сотрудники скорой помощи.

По данным канала, взрыв сильно повредил крышу транспортного средства. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний с Ижорским проездом двор.

По данным ТАСС, в результате взрыва пострадал водитель автобуса, он оказался заблокирован в транспортном средстве. Также сообщается, что движение по Ижорской улице перекрыто.

Ранее пресс-служба Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю сообщала, что два человека пострадали в результате наезда автобуса на остановочный павильон в Бийске. Инцидент произошел утром. Предполагается, что 49-летний водитель на Hino 500 не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего грузовик врезался в ехавший впереди автобус ПАЗ 4234. От удара автобус наехал на остановочный павильон и слетел в кювет.

До этого водитель и пассажир автомобиля Ford пострадали после столкновения с лосем на автодороге Петрозаводск — Суоярви в Карелии. Животное погибло, а машина получила серьезные повреждения. Установлено, что вечером 30 июня водитель поздно заметил переходившего дорогу лося и сбил его. После машина вылетела на обочину и врезалась в дерево. В больницу увезли одного из пострадавших.