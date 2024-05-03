Врачи спасли слух 13-летней девочке в Долгопрудном

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В подмосковном Долгопрудном врачи спасли 13-летней девочке слух, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области. По словам медиков, девочка поступила в больницу с подозрением на повреждение барабанной перепонки.

Специалисты объяснили, что во время чистки уха ватной палочкой девочка почувствовала боль, а затем увидела кровянистые выделения. После этого она и ее мама обратились в детскую поликлинику, где их направили на экстренную госпитализацию.

По результатам диагностики, которую провели в больнице, подтвердилась перфорация барабанной перепонки, то есть повреждение тонкой перегородки между средним и наружным отделами уха.

В течение шести дней пациентка наблюдалась врачами детского соматического отделения совместно с оториноларингологами стационара и получала лечение. В итоге барабанная перепонка восстановилась, — сообщила заведующая соматическим отделением Юлия Романова.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что шум в ушах может возникнуть из-за долгого приема антидепрессантов и антибиотиков. По ее словам, причиной звона в ушах также может быть высокое давление или патология.