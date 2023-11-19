Возле московского метро загорелась стройплощадка МЧС: у станции метро «Юго-Западная» в Москве загорелся мусор на стройплощадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Тропарево-Никулино недалеко от станции метро «Юго-Западная» в столице загорелся мусор на строительной площадке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на городское управление МЧС. По его данным, в результате пожара никто не пострадал.

Локализовано возгорания мусора на стройлощадке на проспекте Вернадского, пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

Очевидцы происходящего поделились кадрами с места происшествия. На фото заметно, что клубы густые клубы черного дыма поднимаются над городом.

Ранее на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании строящегося ЖК «ФизтехСити». Причиной ЧП могло стать возгорание утеплителя и стройматериалов. Восемь человек, находившихся в жилкомплексе, самостоятельно эвакуировались. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

До этого на Пермском тракте под Екатеринбургом вспыхнула гостиница «Дружинино». Площадь возгорания достигала 1000 квадратных метров. Очевидцы происходящего опубликовали кадры, на которых заметно, что огонь полностью охватил крышу и второй этаж здания. Пострадавших в результате пожара нет — постояльцы и персонал успели самостоятельно эвакуироваться. В тушении пожара были задействованы 25 человек и восемь единиц техники.