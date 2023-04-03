Военный комиссариат Москвы ответил на вопрос об электронных повестках Военный комиссариат Москвы опроверг рассылку электронных повесток

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военный комиссариат Москвы не занимается распространением повесток в электронном виде, заявили NEWS.ru в справочной службе военкомата. Ранее о внедрении нового способа вручения повесток сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ (ГОМУ ГШ) контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Что значит электронные повестки? Мы электронных повесток не выписываем! — сказал собеседник NEWS.ru из столичного военного комиссариата.

31 марта Цимлянский сообщил, что Генеральный штаб начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде. Рассылка повесток пройдет уже в рамках весеннего призыва, который начинается 1 апреля.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не будет считаться уклонением от службы в армии и никакой ответственности за это не последует. Так он отреагировал на слова коллеги из парламента Юрия Швыткина о том, что удаление учетной записи с сервиса, чтобы не получить повестку, будет считаться уклонением.