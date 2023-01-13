Водителя «Газели» зажало в кабине после ДТП на юге Москвы

Фото: АГН «Москва»

Один человек пострадал в результате ДТП с участием двух грузовых машин на Варшавском шоссе на юге столицы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Москве. Авария произошла при движении в сторону центра на пересечении с Сумской улицей. В результате ДТП водитель «Газели» оказался зажат в кабине. Для его деблокации потребовалась помощь пожарно-спасательных подразделений.

Около полуночи произошло попутное столкновение грузовых автомобилей «Форд» и «ГАЗель». Один человек пострадал, его госпитализировали в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД РФ по Москве.

Ранее столичный дептранс в Telegram-канале ведомства 12 января опубликовал кадры аварии с перевернувшимся автомобилем. ДТП случилось на западе Москвы, в районе дома 37 на проспекте Маршала Жукова рядом со съездом на улицу Народного Ополчения. В результате аварии с участием двух автомобилей одна из машин перевернулась. Из-за ДТП движение по проспекту Жукова в сторону центра временно осуществляется только по одной из трех полос.