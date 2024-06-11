Водитель в футболке с нацистским лозунгом попался в руки полиции Baza: полиция Москвы нашла у водителя контейнеры с порошками и дронами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители нашли четыре выстрела гранатомета, восемь дронов и контейнеры с порошкообразными веществами у московского водителя в футболке с нацистским лозунгом, информирует Telegram-канал Baza. По данным источника, обыск прошел после того, как мужчина повздорил с прохожим у магазина «КБ» на улице Бехтерева.

59-летний водитель-экспедитор привлек внимание силовиков, когда прохожий велел ему снять футболку с надписью, прославляющей Украину. Мужчина отказался, чем спровоцировал конфликт, в ходе которого он оказался на земле.

Прибывшие полицейские решили сразу проверить водителя и провели у него обыск. В рамках мероприятий стражи порядка обнаружили восемь дронов, две пары очков для управления, девять банок и контейнеров с различными порошками, два пакета с аммиачной селитрой, выстрелы для подствольного гранатомета, учебно-тренировочные снаряды, канистру с бензином. Дополняли эту коллекцию брюки с надписью против СВО.

По данным Baza, после обыска водителя задержали. 11 июня Нагатинский районный суд назначил мужчине 10 суток ареста за дискредитацию ВС РФ. Подозреваемый плакал на заседании и утверждал, что не был трезвым, когда надел футболку. Позднее мужчину может ждать еще одно дело о незаконном хранении оружия.

Жителя Камчатского края ранее задержали по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. По данным ФСБ, мужчина планировал передать Киеву сведения о местах дислокации воинских частей.