Водитель мусоровоза переехал женщину в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве на улице Теплый Стан водитель мусоровоза Volvo сбил женщину, сообщили в прокуратуре столицы. По данным ведомства, женщина погибла на месте.

24-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Вольво», совершил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте, — говорится в сообщении.

18 февраля в Москве мусоровоз переехал пенсионера, шедшего по одному из столичных дворов. Водитель грузовика не заметил пожилого мужчину, когда сдавал назад.

Ранее в Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. От полученных травм пенсионерка скончалась.

До этого в Санкт-Петербурге водитель КамАЗа сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенка увезли в больницу с ушибами и сотрясением мозга. Водителя остановили после аварии, он сказал, что не заметил сбитого мальчика.