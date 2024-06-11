Внук поругался с дедушкой и ударил его топором по шее В Чехове 36-летний внук убил дедушку топором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Столбовая подмосковного Чехова 36-летний мужчина около недели скрывал, что расправился со своим 86-летним дедушкой, передает региональная прокуратура. Мужчина во время ссоры ударил пенсионера топором по шее и скрылся с места преступления.

В начале июня 2024 года 36-летний мужчина <...> в ходе словесного конфликта со своим 86-летним дедушкой взял топор и нанес ему удар по шее. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Однако внук еще около недели скрывал факт его смерти, пока родственники не обратились в правоохранительные органы, — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый признал вину в полном объеме. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста до 8 августа.

Ранее жителя поселка Речник Новосибирской области арестовали за покушение на родных бабушку и дедушку. Задержанный заявил, что таким образом он хотел отомстить родственникам за то, что они заставляли его работать. Внук проживал с бабушкой и дедушкой и вел аморальный образ жизни, не работал и употреблял запрещенные вещества. Из-за этого родственники часто ссорились.