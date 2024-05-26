Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется летняя жара и приятные дожди Вильфанд: 30 мая в Москве установится теплая погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После похолодания в Москве установится июльская погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями». В частности, 30 мая воздух в столице прогреется до +29 градусов. А вот 26 мая жителей столицы ждут короткие приятные дожди, которые, по мнению синоптика, доставят «удовольствие, а не дискомфорт».

Москва все еще находится в холодной части циклона. Но к столице уже приближается центр антициклона. Воздушные массы будут с запада, температура повысится, ночью плюс 10–12, днем — 26–27 градусов, — сказал Вильфанд.

По его словам, такая погода обычно устанавливается в Москве в конце июня — начале июля. В этом году «погода опережает свое развитие», констатировал Вильфанд.

Ранее член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян отметил, что через некоторое время 40-градусная жара в Москве станет почти нормой из-за климатических изменений. Это может случиться в 2060–2090-х годах. При этом, как подчеркнул специалист, процесс повышения температуры будет неравномерным.

Ранее стало известно, что метеорологическое лето в 2024 году пришло в Москву раньше климатической нормы на девять дней. Оно фиксируется в российской столице уже с 17 мая. Синоптики указали, что в течение пяти дней температура воздуха держалась выше 15-градусной отметки.