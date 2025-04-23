В храме Христа Спасителя в Москве проходит церемония прощания со скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. Он скончался 22 апреля на 92-м году жизни. Художника похоронят в Грузии.
В храме многолюдно. К гробу усопшего принесли множество траурных венков, в том числе от президента РФ Владимира Путина. Со скульптором прощаются многочисленные представители искусства и культуры, бизнесмены, политики, общественные деятели, друзья, а также родные: пришла единственная дочь Елена (в семье ее называют Лика), которую трогательно обнимала за плечи едва сдерживающая слезы молодая вдова моэстро, Татьяна Кочемасова. В глубокой скорби стоял у гроба убитый горем внук Василий Церетели.
После гражданской панихиды Церетели будет погребен в Дидубийском пантеоне в Грузии, рядом с первой супругой Инессой Андроникашвили. Такой была его последняя воля.
Скульптор был автором более чем 5000 произведений монументального и изобразительного искусства. В юности он учился у лучших грузинских художников, был знаком с Пабло Пикассо, Марком Шагалом и другими выдающимися живописцами XX века, которые высоко ценили талант мастера.
Кадры с церемонии прощания — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Венок от президента РФ Владимира Путина на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Венок на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Венки на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Молодая гражданская жена Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь Елена Церетели на церемонии прощания
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный художник России Василий Нестеренко на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Зураба Церетели Василий Церетели (в центре) на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Молодая гражданская жена Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь Елена Церетели на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дочь Елена Церетели на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Молодая гражданская жена Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (справа) и дочь Елена Церетели на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Зураба Церетели Василий Церетели (в центре) на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Молодая гражданская жена Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) на церемонии прощания
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве