В здании пресс-службы МИД в Москве произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании пресс-службы российского Министерства иностранных дел в Москве 6 января произошел пожар. Возгорание по адресу Смоленская-Сенная площадь, 32–34, уже ликвидировано, сообщили NEWS.ru представители ГУ МЧС по столице. В ведомстве рассказали, что огонь успел распространиться на два квадратных метра.

В одном из корпусов здания произошел пожар. Огонь был ликвидирован на площади два квадратных метра. Информации о пострадавших нет, — рассказали в МЧС.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что в качестве возможной причины ЧП рассматривается короткое замыкание. Дипломат отметила, что возгорание произошло в подвале здания. По ее словам, сейчас на месте работают спасатели.

Пострадавших нет. Информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах, — написала представитель ведомства.

Ранее в Новосибирске десятилетнему мальчику пришлось выпрыгнуть из окна горящей квартиры с высоты четвертого этажа. Ребенок выжил, приземлившись на растянутые соседями под окнами одеяла.

Отмечалось, что с ребенком в квартире находилась собака, в МЧС рассказали, что животное спасти не удалось.