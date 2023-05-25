В здании Минобороны России произошел пожар

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В здании Министерства обороны России, расположенном в центре Москвы, произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что возгорание случилось на одном из балконов здания.

В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов, — заявил источник агентства.

Он также добавил, что специалисты экстренных служб уже приступили к работе на месте происшествия.

В то же время по данным Агентства городских новостей «Москва», причиной задымления стал пуск генератора. Отмечается, что задымление появилось в результате технологического процесса и что пожара в здании нет.

О поступлении информации о пожаре по адресу: ЦАО, наб. Фрунзенская, д. 22, стр. 4 факт возгорания не подтверждён, поскольку по прибытию пожарных подразделений возгорания не обнаружено. Также как и сведений о пострадавших не поступало, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Напомним, что параллельно продолжает гореть строительный рынок «Акос» в Одинцово. По последней информации, площадь пожара увеличилась более чем в два раза и составила 1200 квадратных метров.

Ранее сильный пожар произошел в административном здании на Ереванской улице на юге Москвы. Люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей. Информации о пострадавших не было. Столичная прокуратура взяла установление обстоятельств и причин пожара на свой контроль.

В тот же день в поселке Первомайское в Новой Москве загорелась бытовка. Высокий столб дыма был заметен недалеко от остановки общественного транспорта.