В ЗАГСе Москвы назвали самые популярные и необычные имена детей в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родившихся в Москве в 2022 году мальчиков родители чаще всего называли Александрами, Михаилами и Максимами. Самыми популярными женскими именами стали Софья, Мария и Анна, сообщили NEWS.ru в главном управлении столичного ЗАГСа. В ведомстве отметили сохраняющуюся тенденцию выбора необычных детских имен. Так, одну из новорожденных девочек нарекли Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа.

В пресс-службе столичного ЗАГСа отметили, что мальчиков в 2022 году называли Робертами, Даниэлями, Марселями, Теодорами, Тихонами, Серафимами, Никонами, Прохорами, Несторами. Кроме того, сотрудники ЗАГСа зарегистрировали несколько Марсов, Маврикиев, Миланов, Алтаев, Енисеев, Миронов и Байкалов.Р

Родители выбирали для детей также древнегреческие имена, такие как Персей, Аполлон и скандинавские — Тор. Один москвич получил имя Лавр-Космос.

Родители девочек просили вписать в свидетельства о рождении следующие имена: Мишель, Эмили, Мелания, Астра, Малина, Весна, Ассоль, Луна, Княженика, Радуга, Славяна, Властелина и Клеопатра. Маленьким москвичкам нередко дают двойные имена, одно из которых иностранное, например, Дарья Микаэла. Более того, растет тренд на женские имена, созвучные с мужскими: Арсения, Павла, Владимира.

Одну из девочек в Москве в 2022 году назвали Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа, что в переводе в испанского означает Атлантида — первый ребенок в семье, — рассказали в пресс-службе столичного ЗАГСа.

Ранее американский суд удовлетворил просьбу 18-летнего сына миллиардера Илона Маска о смене пола и имени. Сын предпринимателя в апреле текущего года заявил, что не хочет иметь ничего общего с отцом. В результате Ксавье официально сменил пол и стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон. Мать Уилсон развелась с Маском в 2008 году.