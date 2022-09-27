В военкоматах Москвы не стали называть сроки завершения мобилизации Замвоенкома Москвы отказался называть срок завершения мобилизации из-за секретности данных

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Сроки завершения мобилизационных мероприятий в Москве не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа, заявил на пресс-конференции заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. По его словам, которые приводит ТАСС, жалобы мобилизованных по ошибке рассматриваются незамедлительно по телефону горячей линии правительства Москвы.

Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением, — сказал он.

Локтев также пояснил, что информация о завершении мобилизационных мероприятий в Крыму объясняется количеством населения. По его словам, в Крыму граждан, пребывающих в запасе, гораздо меньше, чем в Москве.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что частичная мобилизация в России будет завершена в ближайшее время. По его мнению, в скором времени об успешном завершении данных мероприятий объявят все регионы страны вслед за Крымом и Якутией, после чего для мобилизованных начнутся занятия и подготовка с боевым слаживанием длительностью от 20 до 30 суток. При этом Соболев пообещал разобраться со всеми случаями нарушений при мобилизации.