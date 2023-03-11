В Москве загорелось здание, где находится телеканал «Спас»

Фото: Соцсети

В столичном районе Останкино загорелся девятиэтажный дом, где находится офис телеканала «Спас», сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. По данным ведомства, очаг возгорания был на первом этаже, о пострадавших не сообщается. Из здания эвакуируют людей.

11 марта в 15:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Академика Королева, д. 13. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на первом этаже девятиэтажного административного здания. Из здания проводится эвакуация людей. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется, — рассказали в МЧС.

В 16:29 пожар был локализован, а в 16:45 ликвидирован. Общая площадь горения составила 50 кв. м. Сотрудники МЧС вызволили с разных этажей здания пять человек.

8 марта в жилом доме на юге Москвы произошел взрыв, в результате пострадал один человек. В МЧС сообщили, что в доме на Липецкой улице взорвался аэрозольный баллончик бытовой химии. Возгорания не произошло. Столичная прокуратура уточнила, что взрыв произошел в ванной комнате одной из квартир.

7 марта в здании Главного управления МВД по Москве произошел пожар. На знаменитой Петровке, 38, огонь возник на третьем этаже. В ведомстве сообщили, что там горят строительные материалы. Здание самостоятельно покинули пять человек.