В московской многоэтажке произошел взрыв газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице в Москве, сообщили NEWS.ru в Центральном диспетчерском управлении АО «МОСГАЗ». Взрывом выбило стекла в квартире на третьем этаже, также поврежден балкон. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность кухонной плиты.

Причиной инцидента в жилом доме № 14 на ул. Парковой является нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Угроз для населения, утечек газа не обнаружено, пострадавших нет. Приняты все меры безопасности, — сообщили в АО «МОСГАЗ».

Известно, что сигнал о ЧП поступил по каналам экстренной линии «112» в 19:34. В экстренных службах уточнили, что пострадавших при взрыве нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Красногорска в состоянии алкогольного опьянения подожгла дом, в котором находились ее родители. В пожаре погибла она сама и ее мать, главе семейства удалось спастись. Все выходы оказались заблокированы огнем, поэтому мужчине пришлось пробраться на балкон и спрыгнуть со второго этажа. По его словам, женщина употребляла запрещенные вещества. В момент пожара она также находилась в состоянии наркотического опьянения.

Также 11 декабря в Москве сотрудники МЧС потушили пожар, возникший в здании Российской государственной библиотеки в Москве. Возгорание возникло на кровле здания, его площадь составила примерно пять квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Предполагается, что причиной пожара стал невыключенный обогреватель, однако точная причина будет установлена позже.