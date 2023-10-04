В школе 1208 отвергли сообщение о поножовщине в стенах учебного учреждения

Фото: vk.com/school1208official

В школе 1208, расположенной в Кузьминках, отвергли сообщение о поножовщине в стенах учебного учреждения. Как рассказала NEWS.ru директор Лариса Малышева, никакого нападения не было.

Глупость какая-то, я даже не хочу это комментировать. Никакого нападения школьника с ножом не было у нас, — сказала руководитель учреждения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 12-летний мальчик с ножом начал угрожать преподавателям и ученикам в московской школе. Журналисты сообщали, что подростка смогли забаррикадировать в кабинете на четвёртом этаже. В школу вызвали экстренные службы.

Позднее канал сообщил, что полицейские задержали 12-летнего школьника. Прибывшие на место силовики сейчас выясняют, зачем он принес нож и какие у него мотивы.

О нападении в школе ранее сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, школьник, страдающий от психического заболевания, ранил троих сотрудников образовательного учреждения и родственника одного из учеников. Серьезных увечий пострадавшие не получили. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Как утверждает Telegram-канал Baza, в ходе задержания школьник говорил, что видит «поляков и хохлов, которые нападают, и ему страшно». Позднее он также признался, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ставит ему тройки.