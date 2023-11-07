В Москве предлагают запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах ГИБДД Москвы предложило запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ГИБДД Москвы предлагает запретить пользоваться электросамокатами лицам, не достигшим совершеннолетия, сообщил замначальника столичного управления Евгений Логиновский. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это необходимо сделать как можно скорее.

Исключить возможность использования СИМ (средства индивидуальной мобильности. — NEWS.ru) лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее, — сказал он.

Логиновский отметил, что с января по ноябрь этого года произошло 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Фигурантами 271 из них были несовершеннолетние. Практически все они были младше 16 лет. Также Логиновский выступил за ограничение скорости таких средств мобильности до 20 км/ч по всей территории Москвы по аналогии с жилой зоной.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что количество средств индивидуальной мобильности растет и число ДТП с их участием будет только увеличиваться, однако контролировать соблюдение самокатчиками правил дорожного движения возможно, если за каждым таким средством закрепить владельца. Что касается частных самокатов и курьерских СИМ, то контроль за ними пока невозможен, потому что они не идентифицированы, подчеркнул эксперт.