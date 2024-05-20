В Подмосковье задержали мастурбировавшего на подростков в лесу мужчину

В городе Раменское Московской области полиция задержала мужчину, который мастурбировал на подростков в лесу, сообщает паблик «Раменское | Жуковский» в соцсети «Вконтакте». Школьники смогли заснять мужчину на видео на тропинке возле леса у Северного шоссе. Заметив, что его снимают, злоумышленник отвернулся от камеры, но не прекратил самоудовлетворяться.

По записи местные жители позже опознали мужчину, гулявшего рядом с торговым центром «Солнечный». Они вызвали на место наряд полиции. Мужчину доставили в отделение полиции. До этого родители подростков написали заявление в отделе полиции Быково.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 20-летнего студента, подозреваемого в шантаже 15-летнего школьника. Молодой человек в переписке вымогал у подростка интимные фотографии. Переписку обнаружила мать школьника и обратилась в полицию. В телефоне подозреваемого нашли переписки с другими несовершеннолетними такого же характера. При этом ранее студент уже обвинялся в распространении детской порнографии, но на тот момент ему самому было 17 лет, поэтому реального срока он не получил.