В Подмосковье сотрудники ДПС спасли девушку от прыжка с моста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Серпухове сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД «Серпуховское» уговорили девушку не прыгать с моста над рекой Нара, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону. Во время приезда инспекторов девушка находилась в «состоянии истерики» и стояла за ограждением, держась за перила.

Инспектор ДПС Максим Чурсимов вступил с ней в разговор, в то время как лейтенант полиции Андрей Чумаев сообщил о произошедшем в дежурную часть ГИБДД.

Автоинспектору удалось наладить доверительную беседу и отговорить девушку от необдуманного шага, который мог стоить ей жизни. Полицейские успокоили гражданку и находились с ней до приезда спасателей и медиков. Впоследствии она была передана медицинским работникам для оказания дальнейшей психологической помощи, — сообщили в заявлении.

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