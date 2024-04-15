В Подмосковье полицейские избили мужчину и оставили его лежать у подъезда МВД проводит проверку из-за видео избиения полицейскими жителя Подмосковья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление МВД по Московской области проводит служебную проверку в связи с распространившимся в соцсетях видео, на котором двое полицейских избивают мужчину и оставляют его лежать возле подъезда, сообщила представитель подмосковного главка полиции Татьяна Петрова. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», инцидент произошел в Шатуре.

На видео двое полицейских жестоко избивают мужчину у служебной машины и оставляют его без движения у подъезда жилого дома. После этого нападавшие садятся в автомобиль и уезжают с места происшествия. По данным канала «Осторожно, Москва», видео записали жители соседнего дома. Очевидцы утверждают, что пострадавший пытался подняться, но после побоев не смог этого сделать.

В подмосковном главке МВД обратили внимание на видео и назначили служебную проверку. Петрова сообщила, что полицейские, фигурирующие на видео, будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В декабре 2023 года ульяновские следователи отменили постановление о возбуждении уголовного дела против полицейского, стрелявшего из травматического пистолета в баре. Мужчина отбивался от напавших на него троих злоумышленников. Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц, за что грозит до семи лет лишения свободы.