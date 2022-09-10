В Подмосковье пенсионеры отравились продуктами горения при топке камина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Прохоров Чеховского района Подмосковья трое пожилых людей отравились продуктами горения при топке камина, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пострадали двое мужчин в возрасте 94 и 70 лет, а также 67-летняя женщина.

В деревне Прохоров трое пенсионеров — двое мужчин в возрасте 94 и 70 лет и 67-летняя женщина — отравились продуктами горения после длительной топки камина, — говорится в сообщении.

Сейчас жизни пенсионеров ничего не угрожает. В ГУ СК по Московской области сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

27 августа на месте пожара во время разбора завалов в частном доме в Архангельской области были обнаружены пять тел — четырех мужчин и одной женщины. ЧП произошло ночью в поселке Советский в Устьянском районе. Следствие возбудило уголовное дело по статье 109 части 3 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».