Опубликованы фото из магазина, где от тяжести снега рухнула крыша В Подмосковье из-за снега обвалилась крыша супермаркета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крыша супермаркета «Пятерочка» рухнула под тяжестью снега в подмосковной Старой Купавне. Внутренние площади магазина завалило наледью и снегом. «Альтернативная газета» уточняет, что инцидент произошел утром в магазине напротив городского ЗАГСа.

На место прибыли экстренные службы. Среди граждан пострадавших нет, поскольку сотрудники магазина вовремя заметили угрозу и эвакуировали посетителей. Крышу планировали расчистить от снега в ближайшую пару дней, но не успели.

В пресс-служба X5 Group корреспонденту NEWS.ru уточнили, что собственнику здания сообщили об инциденте. Он ответственен за техническое состояние помещения.

Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников магазина в результате инцидента никто не пострадал. После происшествия на место прибыли технические службы. О случившемся проинформирован собственник здания, который отвечает за его техническое состояние, — сообщили в X5 Group.

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