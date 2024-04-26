В Подмосковье годовалый ребенок едва не умер из-за айкоса В Подмосковье младенец вдохнул стик от айкоса и едва не погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалый ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака Iqos в Подмосковье, сообщает. пресс-служба минздрава региона. Ребенка, который почти перестал дышать, срочно госпитализировали.

Ребенка с температурой, хрипами и затрудненным дыханием доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). В результате проведенной диагностики было выявлено наличие инородного тела в правом бронхе. Оказалось, что за день до обращения маленький пациент случайно вдохнул стик от системы нагревания табака.

Мы успешно удалили инородное тело через дыхательные пути, не прибегая к дополнительным хирургическим вмешательствам. Попадание инородных предметов в дыхательные пути может привести к их закупорке и развитию дыхательной недостаточности, — сказал врач-хирург МОЦОМД Сергей Ловягин.

По словам врача, предмет содержал органические материалы, что при отсутствии своевременного лечения могло привести к серьезным последствиям, включая развитие пневмонии. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже отправлен на амбулаторное лечение. Врачи напоминают, что необходимо постоянно следить за детьми, особенно если они могут достать мелкие предметы.

Ранее в Бурятии скончался трехлетний ребенок, получивший тяжелое поражение печени при самостоятельном лечении родителями ОРВИ. Малыша несколько дней лечили парацетамолом.