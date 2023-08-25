В парке «Зарядье» объявили эвакуацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столичном парке «Зарядье» объявлена эвакуация, сообщает корреспондент РИА Новости. Сотрудники призывают посетителей в срочном порядке покинуть территорию парка. Идет проверка информации о неопознанном предмете в парке.

Людей, которые находятся на территории концертного зала, призывают не выходить на улицу.

Люди говорят, что их могли вывести из парка из-за анонимного звонка, якобы что подложили взрывное устройство, — передает корреспондент MSK1.RU.

Один из полицейских объяснил происходящее учениями.

Во вторник, 22 августа, столичный парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений о неопознанном устройстве. Все работники и гости были эвакуированы из соображений безопасности. Кинологи не обнаружили признаков взрывных устройств, позднее работа парка была возобновлена. Аналогичные меры также принимались в минувшее воскресенье, 20 августа. Вечером в тот же день парк вновь открылся для посетителей.

Кроме того, 15 августа сотрудники Большого театра в Москве получили анонимное письмо о минировании. Служба безопасности ГАБТ приняла соответствующие меры, на место вызвали кинологов. Масштабная эвакуация не потребовалась, так как сейчас в театре мало сотрудников из-за пассивного сезона. В начале августа кинологи проверяли Останкинскую телебашню, а в июле — здания Минфина и Государственной думы. Все сообщения оказались ложными, бомб обнаружено не было.