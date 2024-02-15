В охваченном огнем здании «Известия холла» в Москве пропал человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек пропал без вести во время мощного пожара на Пушкинской площади в Москве, передает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что огонь охватил здание «Известия холла», спалил ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция».

Сотрудники МЧС продолжают тушение, всех посетителей экстренно эвакуировали. Площадь возгорания, охватившего здание «Известия холл», составляет уже около 1500 кв. метров. Спасатели стягивают дополнительные силы. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

Здание «Известия холла» на Пушкинской площади в Москве загорелось утром, 15 февраля. Внутри постройки очевидцы наблюдали яркий огонь, а с крыши повалил густой черный дым. На место происшествия прибыло несколько машин МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

10 февраля в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, произошел пожар. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Пожару присвоили дополнительный номер 1-бис. К тушению были привлечены 35 сотрудников спасательной службы и семь единиц специальной техники.

Кроме того, на улице Фрунзе в Петербурге неизвестные проникли в парадную, поднесли покрышки к дверям квартиры, а затем облили горючим и подожгли. В результате пожара пострадали трое жильцов.