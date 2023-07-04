В Новой Москве прогремели взрывы «112»: жители Новой Москвы массово сообщают о взрывах

Фото: МО Украины

Telegram-канал «112» сообщает, что в Новой Москве, в районе села Валуево прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, система ПВО сбила два беспилотника.

Жители Новой Москвы массово сообщают о взрывах. Предварительно, там сработала система ПВО и сбила несколько беспилотников, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без возгораний и пострадавших. На месте работают оперативные службы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что БПЛА самолетного типа был сбит над элитным поселком Нижний Ольшанц под Белгородом. По данным канала, никто из местных жителей не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 26 июня беспилотник пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. БПЛА самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений не было. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

До этого российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в Министерстве обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.