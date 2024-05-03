Опубликованы кадры с места взрыва в Химках В негазифицированном доме в Химках произошел взрыв

Фото: t.me/mosoblproc*

В подмосковных Химках в многоэтажном доме произошел взрыв. В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что дом не газифицирован. Устанавливаются причины произошедшего. Сообщений о пострадавших не поступало. Пострадал фасад дома, разрушены оконные рамы.

По предварительным данным, сегодня около шести часов утра в одной из квартир на 10-м этаже жилого дома на ул. Совхозной микрорайона Левобережный произошёл хлопок с последующим задымлением. В результате происшествия повреждены оконные рамы и фасад дома, — сообщили в надзорном ведомстве.

Regions.ru со ссылкой на сообщения жителей дома пишет, что мог взорваться холодильник, кондиционер или газовый баллон при работе с натяжными потолками. Как сообщает портал, местные жители услышали хлопок, после которого оказался поврежден фасад дома и лопнула стена.

Ранее в районе Пятницкого шоссе в Москве произошел подземный взрыв. Столб огня, высвободившийся после детонации, был высотой в несколько этажей. Во время переукладки бордюров рабочие повредили кабель, в результате чего произошло короткое замыкание, которое, предположительно, могло привести к последующей детонации.