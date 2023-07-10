В Мосприроде создали карту обитания змей в столице

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Специалисты Мосприроды создали карту обитания змей в столице. Всего в Москве можно встретить три вида пресмыкающихся: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В Москве можно встретить три вида змей: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы, — говорится в сообщении.

Россиянам напомнили, что для прогулок в местах обитания змей следует надевать высокую и плотную обувь. Кроме того, необходимо быть внимательными и смотреть под ноги, а в случае встречи с рептилией следует избегать резких движений, чтобы не напугать ее. Специалисты советуют постараться медленного уйти. В Мосприроде также просят сообщать о случаях встреч со змеями на горячую линию.

Биолог Павел Глазков ранее предупредил, что при встрече со змеей ни в коем случае нельзя брать рептилию в руки. Он уточнил, змея может укусить в качестве самообороны. По его словам, из-за этого нельзя приближаться к пресмыкающемуся, независимо от того, является ли оно ядовитым или нет.

До этого NEWS.ru писал, что в России встречаются семь видов змей, но не все из них ядовиты. К полностью безопасным относятся ужи и желтобрюхий полоз. Медянка может укусить, но она настолько маленькая, что количество яда в ее пазухах не сможет навредить человеку.