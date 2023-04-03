В Москве заработала горячая линия для желающих стать контрактниками ВС РФ

Фото: MOD Russia / Global Look Press

На официальном сайте мэрии Москвы появилась информация о начале работы горячей линии и онлайн-записи для желающих пойти на военную службу по контракту. Отмечается, что желающие смогут задать вопросы о военной службе, а также получить информацию о выплатах и льготах, которые полагаются военным. Для этого нужно обратиться на горячую линию 117.

Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту, — сказано в сообщении.

Желающие также смогут записаться онлайн на удобное время посещения единого пункта отбора на военную службу, который находится на улице Яблочкова.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации. Он уточнил, что добровольцев и тех, кто уже призван на службу, хватает для выполнения задач спецоперации. Он выразил благодарность тем, кто выразил желание добровольного участия в операции. Он также отметил, что завершаются мероприятия по первоначальной постановке граждан на воинский учет, которые начались 1 января.