В Москве задержали мужчину, который избивал машину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину в районе метро Юго-Западная, который избивал иномарку Hyundai, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Видео с избиением транспортного средства распространилось в сети.

На видеофрагменте разъяренный мужчина в оранжевой майке и носках, выкрикивая ругательства, бил головой в стекла автомобиля. Затем он начал лупить по капоту руками и вырывать дворники. Уже на следующем видеоролике показано, как мужчину скрутили сотрудники полиции.

Ранее в «Новостях Москвы» появилось видео, запечатлевшее другого хейтера автомобилей. На видеоролике мужчина бейсбольной битой разбивал стекла машин и боковые зеркала. По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Марьино.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, что в России растет число угонов автомобилей, которые затем продают на запчасти. Он отметил, что проблема автоугонов не решится до тех пор, пока полицейские не будут в этом заинтересованы. По его словам, некоторые начальники отделов полиции знают, кто промышляет угонами, но ничего не предпринимают.