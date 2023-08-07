В Москве задержали группу пранкеров-похитителей В Москве задержали пранкеров, инсценировавших похищение человека на остановке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четверо молодых людей были задержаны после того, как устроили розыгрыш с похищением на автобусной остановке в северо-восточной части Москвы, заявили в пресс-службе столичного управления МВД. По факту произошедшего составлены протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером. Четверо молодых людей в масках подъехали к остановке общественного транспорта на машине, после чего насильно посадили в салон стоявшего там мужчину и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Лианозово и УУР ГУ МВД России по городу Москве задержали четверых мужчин, которые имитировали похищение человека в районе Лианозово, — рассказал спикер московского управления МВД Владимир Васенин.

Пранкеров-похитителей спустя два часа задержали на Псковской улице. Парни в возрасте от 19 до 23 лет признались, что никакого похищения в действительности не было, и они просто хотели разыграть людей на остановке.

Ранее также сообщалось, что в столичном парке Горького голые блогеры ради видео для соцсетей напали на двух девушек, однако ситуация вышла из-под контроля. Девушки дали отпор нападавшим, после чего авторы перформанса были вынуждены бежать за своими штанами, чтобы скрыться с места происшествия.