В Москве задержали начальника отделения участковых полиции по Южному Бутово SHOT: в Москве за взятки от мигрантов задержали начальника участковых Иванько

В Москве задержали начальника отделения участковых полиции по Южному Бутово Антона Иванько, сообщает SHOT. Отмечается, что полицейский за деньги прикрывал нелегальных мигрантов. Его поймали с поличным при получении крупной суммы денег.

По данным Telegram-канала, в специальном операции участвовал представитель компании застройщика, который предложил Иванько 120 тысяч рублей за то, чтобы тот «закрыл глаза» на отсутствие регистрации у мигрантов-строителей и их проверок.

Уточняется, что полицейский получал взятки ежемесячно. Сейчас он даёт показания.

Ранее по делу о взяточничестве был задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела внутренних дел района «Новогиреево» Владимир Пюрвеев. Подробности уголовного дела не разглашаются. Известно, что он проходит подозреваемым по статье 291.1 часть 3 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество в особо крупном размере при взяточничестве).

По делу также проходит участковый района «Новогиреево» Андрей Мирошниченко. 29 августа ему назначили домашний арест. Если Пюрвеев и Мирошниченко будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого правоохранители задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова. Его также обвиняют в получении взятки.