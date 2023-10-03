В Москве подорожает проезд Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы вырастет с 15 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте столицы с 15 октября повысится в связи с инфляцией, а также ростом цен на топливо и электроэнергию, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Отмечается, что проезд по карте «Тройка» вместо 50 рублей обойдется в 54 рубля.

Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок, — говорится в сообщении.

Так, проезд по билету «90 минут» вырастет с 75 рублей до 81 рубля. Проезд по карте «Тройка» по метро плюс МЦД станет стоить 71 рубль. При этом не изменится стоимость билетов на 365 дней: «Единый» в центральной зоне и пригороде, билет «Автобус — Трамвай». Их можно заморозить на 14 дней.

Кроме того, пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными.

С 1 сентября в России начали действовать новые правила проезда в поездах. В частности, стало запрещено играть на музыкальных инструментах в электричках и поездах дальнего следования. Теперь пассажир, купивший билет на нижнюю полку, обязан предоставить место у стола соседу сверху для приема пищи. Делать это необходимо по расписанию — не более 30 минут утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00. В обеденное время — с 12:00 до 15:00 не более часа.