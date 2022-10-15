В Москве таксист принял роды прямо в машине

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В Москве водитель «Яндекс.Такси» принял роды у пассажирки, рассказали «Подъёму» в пресс-службе агрегатора. Мужчина пояснил, что в момент стрессовой ситуации у него будто бы включился инстинкт, подсказавший, как помочь женщине.

По словам водителя, к нему в машину села беременная девушка. Внезапно она закричала, что у нее отошли воды.

Она села на сиденье сзади и сказала, чтобы я звонил ее мужу. Я звоню ему и говорю: «Добрый вечер! Мы рожаем, что нам делать?» — рассказал таксист.

Супруг оставался с водителем на связи: вызвал скорую и нашел роддом в трех километрах. Однако пока таксист вбивал в навигатор адрес, женщина начала рожать.

Мне пришлось активно помогать принимать роды. У меня включился инстинкт как будто. Она мне потом уже сказала, что я так оперативно и профессионально всё делал. Придерживал ребенка, говорил ей дышать, дышал с ней, говорил тужиться. Не знаю, откуда это взялось, может, из фильмов, не знаю, — вспоминает водитель.

После родов таксист позвонил супругу пассажирки и сообщил о рождении девочки. После этого водитель помог родительнице с ребенком усесться и отвез пассажиров в роддом.

Таксист рассказывает, что долгое время ему не открывали, несмотря на то, что он сигналил на протяжении нескольких минут. Чтобы ворота все-таки открыли, ему пришлось перелезть через забор и постучаться в будку к охраннику.

Вышел охранник, начал мне предъявлять, а я ему на эмоциях говорю, что у меня там ребенок в машине новорожденный, пропускай быстро. Заезжаем в роддом, ребенка забирают, врач говорит, что надо помочь посадить девушку в каталку. В общем, удостоверился, что с ней все хорошо, и поехал к ее мужу, — поделился таксист.

Супруг роженицы позвонил водителю и попросил встретиться, чтобы поблагодарить. Мужчина передал таксисту деньги на химчистку салона и назвал поступок водителя по-настоящему мужским, поскольку считает, что другой бы сбежал.

В пресс-службе агрегатора отметили, что поощрят водителя, а родителям компания подарит «промокод на скидки на поездки в детском тарифе со сроком действия на 12 лет, пока растёт их дочка».

Похожая история произошла ранее в Самаре. Там водитель тоже принял роды у пассажирки. У женщины родился сын, которого хотели назвать Марселем, однако позже решили изменить имя на Денис — так звали водителя, который стал «акушером» для девушки.