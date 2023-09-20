В Москве сравнили уровень заболеваемости COVID-19 с показателями 2022 года Ракова: в 2023 году уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в восемь раз ниже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в восемь раз ниже, чем в прошлом году, рассказала исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-1». В среднем в день коронавирусом заражаются около 700 человек, уточнила она.

Если говорить о ковиде, то ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек, — сообщила Ракова.

Заболевание, как правило, протекает в форме обычной простуды. Тяжелое течение болезни фиксируется только у пожилых людей с несколькими хроническими заболеваниями, добавила заммэра.

И это подтверждается цифрами по госпитализации. Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%, — отметила она.

Доля заболевших COVID-19 на сегодняшний день составляет 20%. Доминирующие позиции занимает риновирус. В случае с гриппом при этом распространяется мутировавший штамм, который в 20 раз слабее своего предшественника, уточнила Ракова.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян вакцинироваться дважды. Он посоветовал поставить прививку от гриппа и от пневмонии в один день.